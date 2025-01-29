Ученые КФУ исследуют механизмы борьбы с Альцгеймером

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Химического института им. А.М. Бутлерова КФУ проводят исследования процессов фибриллообразования белков, которые лежат в основе неизлечимых нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

Ученые используют комплекс экспериментальных и вычислительных методов для изучения этих процессов, а также разрабатывают методы замедления фибриллообразования с помощью химических воздействий.

— Мы изучаем белки и пептиды, которые способны самопроизвольно образовывать нерастворимые агрегаты, называемые амилоидными фибриллами. Такие агрегаты образуются в человеческом организме и связаны с рядом смертельных, неизлечимых заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, — пояснил ведущий научный сотрудник НИЛ Молекулярные основы амилоидообразования и антиамилоидной активности института Игорь Седов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ученые сталкиваются с проблемой, что патогенные белки часто не имеют упорядоченной структуры и существуют в виде множества постоянно меняющихся форм. Это делает их изучение и моделирование крайне сложным.

— Подобные белки называют неструктурированными, или внутренне неупорядоченными. Такое поведение затрудняет экспериментальное исследование, компьютерное моделирование и прогнозирование их взаимодействия с другими молекулами, — отметил химик.

Исследователи КФУ проанализировали несколько подходов и выбрали оптимальный для моделирования различных структур пептида. Затем они изучили влияние различных веществ на этот пептид. Выяснилось, что вещества, стабилизирующие развернутые состояния пептида, замедляют его агрегацию, в то время как вещества, делающие пептид более компактным, ускоряют образование амилоидных фибрилл.

— Компьютерное моделирование всех возможных структур подобных белков находится за пределами возможностей даже очень мощных компьютеров. Поэтому используются специальные методы, которые позволяют быстрее пройтись по всем структурам, — добавил Седов.



Рената Валеева