Силы ПВО сбили 104 украинских беспилотника за ночь, три — в ПФО

Фото: Татьяна Демина

Силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотных летательных аппарата за прошедшую ночь. Об этом сообщили в Минобороны.

Наибольшее количество БПЛА сбито над Курской (47) и Брянской (27) областями. Также, по данным ведомства, 11 беспилотников уничтожены над Смоленской областью, 7 — над Тверской, 4 — над Белгородской. По три БПЛА сбито над Нижегородской и Калужской областями, и по одному — над Ростовской и Ленинградской.

Напомним, сегодня в Татарстане уже дважды объявляли угрозу атаки БПЛА. МЧС прислало соответствующие уведомления в 00.34 мск (отбой объявили в 2.41 мск), позднее — в 3.30 мск (отбой — 8.18 мск).

Рената Валеева