Воспитанник «Ак Барса» Свечников сделал дубль в матче НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Российский нападающий Андрей Свечников оформил дубль за «Каролину» в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» в чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась «сухой» победой команды россиянина со счетом 4:0.

Первый гол Свечникова в матче стал победным — воспитанник «Ак Барса» распечатал ворота соперника на стартовой минуте игры. Во втором периоде нападающий удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. Всего за игру Свечников набрал три очка, добавив к двум голам одну голевую передачу.

Ворота «Рейнджерс» защищал российский вратарь Игорь Шестеркин, пропустивший все четыре шайбы «Каролины».

Свечников в текущем сезоне НХЛ забросил 17 голов и отдал 20 голевых передач. В прошлом регулярном чемпионате воспитанник «Ак Барса» набрал 52 (19+33) очка.

До игры с «Рейнджерс» россиянин не забивал на протяжении шести матчей подряд.

Зульфат Шафигуллин