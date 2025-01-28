Дефицит кадров и уход компаний в Татарстане привели к сокращению автобусных перевозок

Фото: Максим Платонов

Сокращение объемов перевозок автобусами в Казани стало следствием дефицита кадров и ухода нескольких частных компаний с рынка. В настоящее время отрасли не хватает 325 водителей, что составляет 21% от необходимого числа, и 387 кондукторов — 35% от требуемого. Об этом сообщили в мэрии города.

За последние пять лет из-за банкротства прекратили свою деятельность восемь компаний, и все их маршруты были переданы на обслуживание муниципальному предприятию «ПАТП №2».

Также в 2024 году в республике перевезли 71,8 млн пассажиров, относящихся к льготной категории. В Татарстане для поддержки льготников предусмотрена доплата за каждую поездку до 33 рублей при стоимости билета в 43 рубля, что оставляет 10 рублей некомпенсированными.



В ответ на кризисные условия комитет по транспорту был вынужден внести изменения в схемы движения 10 автобусных маршрутов, а два из них были отменены. Выпуск подвижного состава сократился на 63 единицы. На сегодняшний день транспортную сеть города обслуживают семь перевозчиков, включая два муниципальных унитарных предприятия — МУП «Метроэлектротранс» и МУП «ПАТП №2», а также пять частных компаний.

Напомним, что в 2024 году общественный транспорт Казани перевез 226,3 млн пассажиров, что на 2% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда этот показатель составил 231,3 млн.

Анастасия Фартыгина