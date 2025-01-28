США прекратит поставки жизненно важных препаратов в бедные страны
Администрация США приостанавливает поставки жизненно важных медикаментов против ВИЧ, малярии и туберкулеза в бедные страны, согласно информации Reuters, основанной на служебных документах.
- Подрядчики и партнеры Агентства США по международному развитию (USAID) получили меморандумы с требованием остановить эту деятельность.
По словам экс-главы отдела глобального здравоохранения USAID Атула Гаванде, прекращение поставок медикаментов, которые поддерживают жизнь 20 млн пациентов с ВИЧ, станет «катастрофой».
Гуманитарные организации работают с сиротами и уязвимыми детьми с ВИЧ, их 6,5 млн в 23 странах. Этот шаг администрации США является частью более широкого замораживания помощи, стартовавшего с момента вступления Дональда Трампа в должность, и затянется до завершения пересмотра программ помощи.
Напомним, что в России расширили перечень жизненно важных лекарств, включив в него 18 новых препаратов, сообщает пресс-служба кабинета министров. Эти изменения касаются также списка медикаментов для лечения высокозатратных нозологий.
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