США прекратит поставки жизненно важных препаратов в бедные страны

Фото: Татьяна Демина

Администрация США приостанавливает поставки жизненно важных медикаментов против ВИЧ, малярии и туберкулеза в бедные страны, согласно информации Reuters, основанной на служебных документах.

Подрядчики и партнеры Агентства США по международному развитию (USAID) получили меморандумы с требованием остановить эту деятельность.

По словам экс-главы отдела глобального здравоохранения USAID Атула Гаванде, прекращение поставок медикаментов, которые поддерживают жизнь 20 млн пациентов с ВИЧ, станет «катастрофой».

Гуманитарные организации работают с сиротами и уязвимыми детьми с ВИЧ, их 6,5 млн в 23 странах. Этот шаг администрации США является частью более широкого замораживания помощи, стартовавшего с момента вступления Дональда Трампа в должность, и затянется до завершения пересмотра программ помощи.

Напомним, что в России расширили перечень жизненно важных лекарств, включив в него 18 новых препаратов, сообщает пресс-служба кабинета министров. Эти изменения касаются также списка медикаментов для лечения высокозатратных нозологий.



Анастасия Фартыгина