Лукашенко одобрил проект, позволяющий белорусам голосовать на выборах в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил проект протокола, который внесет изменения в Договор о равных правах граждан между Белоруссией и Россией, подписанный 25 декабря 1998 года. Это решение позволит белорусским гражданам, проживающим в России, участвовать в местных выборах, а также избирать и быть избранными в органы местного самоуправления. Об этом сообщил ТАСС.

Пресс-служба президента сообщила, что документ стал результатом целенаправленной работы по обеспечению равных прав для граждан обеих стран. Ранее белорусы, постоянно проживающие в России, не имели возможности участвовать в местных выборах.

МИД Белоруссии получил полномочия на проведение переговоров и подписание нового протокола. В то же время, россияне, проживающие в Белоруссии, уже имеют право голосовать и баллотироваться на выборах в местные советы республики.

Анастасия Фартыгина