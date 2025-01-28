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Путин: конфликт с Украиной может завершиться через месяц-два, если иссякнут боеприпасы

20:57, 28.01.2025
Путин: конфликт с Украиной может завершиться через месяц-два, если иссякнут боеприпасы
Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин заявил, что замедление финансирования и поставок боеприпасов на Украину может привести к завершению конфликта в течение одного-двух месяцев.

  • Он подчеркнул, что если у Киева истощатся ресурсы, то ситуация изменится кардинальным образом.

Путин также подчеркнул, что в этом контексте «суверенитет Украины почти нулевой». Он добавил, что если западные страны заинтересованы в мирном разрешении конфликта, они могут быстро наладить диалог и решить правовые вопросы, включая отмену указа о запрете переговоров.

Анастасия Фартыгина

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