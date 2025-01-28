В Казани услуги по погребению подорожают на 8,8%

Фото: Максим Платонов

В Казани повысят стоимость гарантированных услуг по погребению до 9,1 тыс. рублей, что на 8,8% больше текущей цены в 8,3 тыс. рублей. В настоящее время проект соответствующего постановления исполкома города проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

Причиной повышения цен на услуги является общий рост смертности в Татарстане, который по итогам года составил 11,3 на тысячу человек. Несмотря на это, данный показатель остается самым низким в Приволжском федеральном округе, и республика занимает 22-е место среди регионов России.

Кроме того, министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин сообщил, что ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане возросла до 74,59 года. Республика занимает 15-е место среди субъектов страны и первое место в ПФО по этому показателю.

Анастасия Фартыгина