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В Татарстане возбудили уголовное дело за незаконную стройку 18 ЖК

18:46, 28.01.2025
В Татарстане возбудили уголовное дело за незаконную стройку 18 ЖК
Фото: Максим Платонов

Прокуратура Лаишевского района Татарстана инициировала уголовное дело в связи с нарушениями, связанными с выдачей 18 разрешений на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе проверки, проведенной в 2022—2023 годах, выяснилось, что сотрудники местного исполкома выдали разрешения на строительство 3 779 квартир без должной оценки доступности социальных объектов для будущих жителей.

Специалисты ведомства установили, что при выдаче разрешений не учитывалась обеспеченность района дошкольными и образовательными учреждениями, что ставит под угрозу интересы новых жильцов.

В результате прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса России.

Анастасия Фартыгина

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