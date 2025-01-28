В Татарстане возбудили уголовное дело за незаконную стройку 18 ЖК

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Лаишевского района Татарстана инициировала уголовное дело в связи с нарушениями, связанными с выдачей 18 разрешений на строительство. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ходе проверки, проведенной в 2022—2023 годах, выяснилось, что сотрудники местного исполкома выдали разрешения на строительство 3 779 квартир без должной оценки доступности социальных объектов для будущих жителей.

Специалисты ведомства установили, что при выдаче разрешений не учитывалась обеспеченность района дошкольными и образовательными учреждениями, что ставит под угрозу интересы новых жильцов.

В результате прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Превышение должностных полномочий» Уголовного кодекса России.



Анастасия Фартыгина