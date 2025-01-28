В Казани к АСУДД подключат 25 новых светофоров в этом году

Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани планируется подключение 25 светофоров к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), что позволит увеличить пропускную способность дорог на 15% и снизить количество заторов. Об этом сообщили в мэрии города.

С момента внедрения АСУДД в 2012 году перед Универсиадой количество светофоров, подключенных к системе, увеличилось в пять раз. В настоящее время половина из 513 светофоров Казани управляется через эту систему, что позволяет контролировать дорожную ситуацию в реальном времени и адаптировать режимы работы светофоров в зависимости от сезонных изменений и времени суток. В условиях растущего числа автомобилей — сейчас на дорогах около 485 тысяч — такая система становится особенно актуальной.

Кроме того, в этом году на остановках общественного транспорта установят 58 информационных табло, что увеличит их общее количество до почти трети от всех 1,5 тыс. остановок в городе. В прошлом году было установлено 54 таких табло.

Напомним, что в 2024 году Казань подключила 13 новых светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУДД), что увеличило общее число подключенных светофоров до 232 — половины от их общего количества.



Анастасия Фартыгина