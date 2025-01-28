Спасатели Татарстана эвакуировали из леса 75-летнюю лыжницу с травмой
В Лаишевском районе Татарстана спасатели успешно эвакуировали 75-летнюю женщину, получившую травму во время лыжной прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.
- Инцидент произошел в лесу, расположенном в трех километрах от села Шуран, где лыжница упала и повредила тазобедренный сустав.
Из-за труднодоступности местности машина скорой помощи не смогла подъехать к пострадавшей. На помощь выехали спасатели МЧС Татарстана, которые прибыли на снегоходе с прицепом.
После оказания первой помощи спасатели эвакуировали женщину из леса и передали ее бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения.
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