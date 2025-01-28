Новости общества

17:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Спасатели Татарстана эвакуировали из леса 75-летнюю лыжницу с травмой

15:03, 28.01.2025
Спасатели Татарстана эвакуировали из леса 75-летнюю лыжницу с травмой
Фото: Динар Фатыхов

В Лаишевском районе Татарстана спасатели успешно эвакуировали 75-летнюю женщину, получившую травму во время лыжной прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

  • Инцидент произошел в лесу, расположенном в трех километрах от села Шуран, где лыжница упала и повредила тазобедренный сустав.

Из-за труднодоступности местности машина скорой помощи не смогла подъехать к пострадавшей. На помощь выехали спасатели МЧС Татарстана, которые прибыли на снегоходе с прицепом.

После оказания первой помощи спасатели эвакуировали женщину из леса и передали ее бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также