Спасатели Татарстана эвакуировали из леса 75-летнюю лыжницу с травмой

Фото: Динар Фатыхов

В Лаишевском районе Татарстана спасатели успешно эвакуировали 75-летнюю женщину, получившую травму во время лыжной прогулки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел в лесу, расположенном в трех километрах от села Шуран, где лыжница упала и повредила тазобедренный сустав.

Из-за труднодоступности местности машина скорой помощи не смогла подъехать к пострадавшей. На помощь выехали спасатели МЧС Татарстана, которые прибыли на снегоходе с прицепом.

После оказания первой помощи спасатели эвакуировали женщину из леса и передали ее бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего лечения.

Анастасия Фартыгина