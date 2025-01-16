Президент России подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в 2025 году. Соответствующий документ опубликовали на портале нормативных правовых актов.

Идея объявить 2025 год Годом защитника Отечества была озвучена Путиным на заседании Госсовета в конце декабря, когда президент отметил, что это решение приурочено к 80-летнему юбилею Победы.



— Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества, — говорится в указе.

В связи с этим администрации президента поручено создать организационный комитет и дирекцию для подготовки и проведения мероприятий в рамках тематического года.

Напомним, что Путин также подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2025 году.



Анастасия Фартыгина