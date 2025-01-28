Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич объявил о своей отставке. Это заявление он сделал журналистам на пресс-конференции.

По информации издания «Вечерне новости», ранее было получено подтверждение, что поводом для экстренного обращения премьера является именно заявление об оставлении своего поста на фоне продолжающихся студенческих протестов.

В ноябре в Сербии начались массовые протесты студентов и оппозиции в связи с обрушением козырька здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде, в результате которого погибли люди.

Напомним, 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился 50-метровый козырек, изготовленный из бетона, металла и стекла. Погибли 15 человек, в том числе трое детей. Все погибшие были гражданами Сербии, за исключением одного гражданина Северной Македонии.

Рената Валеева