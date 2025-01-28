Экс-глава РФС Колосков призвал ужесточить условия получения гражданства футболистами

Фото: Динар Фатыхов

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал ужесточить условия получения гражданства России иностранным футболистам. Функционер считает, что компетентные органы должны разобраться в игроках, получавших российский паспорт лишь ради интересов клубов.

— Если у человека нет перспективы и желания играть за сборную России, будь моя воля, я бы никому в таком случае из иностранных игроков гражданства не давал, — сказал Колосков. — Одно дело — Марио Фернандес еще в ЦСКА получил у нас гражданство, играл за национальную команду, внес определенный вклад в достижения сборной. Другое дело, когда те же Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос получали гражданство в интересах клуба. Считаю, что тут решение в компетенции органов, — приводит слова Колоскова ТАСС.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сразу три бразильских футболиста петербургского «Зенита» получили российское гражданство. При этом Малком, Клаудиньо и Дуглас Сантос ни разу не сыграли за сборную России. Первые двое уже покинули «Зенит», перейдя в клубы Саудовской Аравии и Катара соответственно.

В Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров: в заявке команд должно быть не более 13 иностранцев, из которых одновременно на поле могут находиться не более 8 легионеров.

Зульфат Шафигуллин