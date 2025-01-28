Экс-глава РФС Колосков призвал ужесточить условия получения гражданства футболистами
Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал ужесточить условия получения гражданства России иностранным футболистам. Функционер считает, что компетентные органы должны разобраться в игроках, получавших российский паспорт лишь ради интересов клубов.
— Если у человека нет перспективы и желания играть за сборную России, будь моя воля, я бы никому в таком случае из иностранных игроков гражданства не давал, — сказал Колосков. — Одно дело — Марио Фернандес еще в ЦСКА получил у нас гражданство, играл за национальную команду, внес определенный вклад в достижения сборной. Другое дело, когда те же Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос получали гражданство в интересах клуба. Считаю, что тут решение в компетенции органов, — приводит слова Колоскова ТАСС.
Ранее сразу три бразильских футболиста петербургского «Зенита» получили российское гражданство. При этом Малком, Клаудиньо и Дуглас Сантос ни разу не сыграли за сборную России. Первые двое уже покинули «Зенит», перейдя в клубы Саудовской Аравии и Катара соответственно.
В Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров: в заявке команд должно быть не более 13 иностранцев, из которых одновременно на поле могут находиться не более 8 легионеров.
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