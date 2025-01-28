Госдума готовит законопроект о запрете ввоза вейпов в Россию

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Члены Комитета Госдумы по молодежной политике подготовили законопроект, предлагающий запретить производство и ввоз в Россию никотиносодержащих устройств, никотинового сырья и никотиносодержащей продукции. Об этом сообщил глава комитета Артем Метелев, пишет РИА «Новости».

— Мы со своей стороны тоже подготовили законопроект. Он касается ограничений именно в запрете на производство и ввоз в страну никотиносодержащих устройств и никотинового сырья, и вообще никотиносодержащей продукции. Считаем, что это необходимо сделать, — заявил Метелев в ходе круглого стола Госдумы, посвященного теме «Вейпы как угроза общественному здоровью».

Ранее председатель Думы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов с целью ее рассмотрения до конца текущей сессии.

Рената Валеева