Чемпион мира Минаков из «Синтеза» пропустит старт Кубка России по плаванию
Чемпион мира Андрей Минаков из СК «Синтез» пропустит стартовый этап Кубка России по плаванию. Об этом сообщил тренер казанского клуба и сборной Татарстана Алексей Кузнецов.
Решение было принято совместно с тренерским штабом за месяц до соревнований. Минаков продолжает подготовку по индивидуальному графику, включающему плавательные тренировки, ОФП и ряд турниров.
— В настоящий момент Андрей находится в США. Он много тренируется и набирает спортивную форму. Вплоть до апреля крупных стартов не планируем, кроме как участие в межвузовских матчевых встречах, — рассказал Алексей Кузнецов.
С 13 по 18 апреля в Казани пройдет чемпионат России по плаванию. Также в столице Татарстана пройдет заключительный этап Кубка страны с 23 по 28 июля. Стартовый этап турнира состоится 19—20 февраля в Калининграде.
Минаков перешел в СК «Синтез» в конце сентября, после чего получил нейтральный статус для выступления на международных турнирах. В декабре пловец стал чемпионом мира в эстафете с мировым рекордом.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.