Чемпион мира Минаков из «Синтеза» пропустит старт Кубка России по плаванию

Фото: предоставлено СК «Синтез»

Чемпион мира Андрей Минаков из СК «Синтез» пропустит стартовый этап Кубка России по плаванию. Об этом сообщил тренер казанского клуба и сборной Татарстана Алексей Кузнецов.

Решение было принято совместно с тренерским штабом за месяц до соревнований. Минаков продолжает подготовку по индивидуальному графику, включающему плавательные тренировки, ОФП и ряд турниров.

— В настоящий момент Андрей находится в США. Он много тренируется и набирает спортивную форму. Вплоть до апреля крупных стартов не планируем, кроме как участие в межвузовских матчевых встречах, — рассказал Алексей Кузнецов.



предоставлено СК «Синтез»

С 13 по 18 апреля в Казани пройдет чемпионат России по плаванию. Также в столице Татарстана пройдет заключительный этап Кубка страны с 23 по 28 июля. Стартовый этап турнира состоится 19—20 февраля в Калининграде.

Минаков перешел в СК «Синтез» в конце сентября, после чего получил нейтральный статус для выступления на международных турнирах. В декабре пловец стал чемпионом мира в эстафете с мировым рекордом.

Зульфат Шафигуллин