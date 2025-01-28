Самые богатые люди мира потеряли $108 млрд из-за китайского чат-бота DeepSeek-R1

Фото: Татьяна Демина

В понедельник, 27 января, состояние 500 самых богатых людей мира в общей сложности снизилось на $108 млрд из-за падения акций технологических компаний, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Потери понесли крупнейшие технологические гиганты, такие как Nvidia, Oracle Corp. и Binance. Акции Nvidia упали почти на 18%, в результате чего компания уступила звание «самой дорогой в мире» Apple и Microsoft.

Наиболее ощутимые потери понес Дженсен Хуанг, основатель и главный исполнительный директор Nvidia, чье состояние сократилось на $20,1 млрд. Соучредитель Oracle Corp. Ларри Эллисон потерял $22,6 млрд, а основатель Binance Чанпэн Чжао — $12,1 млрд.

Спад произошел на фоне успеха бесплатного чат-бота DeepSeek-R1 от китайской компании DeepSeek. По данным Bloomberg, инвесторы опасаются, что этот чат-бот может заменить традиционные поисковые системы и оказать негативное влияние на доходы технологических компаний.

Индекс NASDAQ Composite упал на 3,1%, а S&P 500 — на 1,5%.

Совокупное состояние 13 российских миллиардеров, входящих в рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI), выросло с начала 2024 года на $7,9 млрд и достигло $167,96 млрд.

Рената Валеева