В Казани запустили сервис выкупа смартфонов

«Авито» и «М.Видео-Эльдорадо» объявили о запуске первой совместной программы по выкупу смартфонов. Сейчас она доступна в Казани, а также в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает «Российская газета».

Как рассказал руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито» Павел Комаров, интерес пользователей к продаже смартфонов стабильно растет:

— При этом многие предпочитают реализовывать свои гаджеты через инструменты выкупа — без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество таких сделок выросло почти в шесть раз.



По данным аналитиков, у среднестатистической российской семьи дома хранится от двух до четырех неиспользуемых смартфонов, которые могли бы принести дополнительный доход.