Отец медалистки Игр БРИКС в Казани заявил, что у семьи нет претензий к врачу

Фото: Динар Фатыхов

Травма колена лидера сборной России по художественной гимнастике Лалы Крамаренко была очень сложной, и врачу удалось сделать все возможное, чтобы операция позволила спортсменке вернуться на прежний уровень. Об этом рассказал отец гимнастки Дмитрий Крамаренко в интервью ТАСС, комментируя недавние заявления тренера Ирины Винер о врачебной ошибке.

Ранее Ирина Винер заявила, что во время операции на колене Лалы Крамаренко летом 2024 года по ошибке удалили здоровый рог мениска. По словам Дмитрия Крамаренко, решение об операции в Москве принимал он, как отец, и травма была действительно непростой, даже ведущие немецкие специалисты давали лишь 50% вероятности возвращения Лалы на прежний уровень.

— Мы хорошо знаем врача, на его счету много успешных операций... В ходе самой операции была проведена частичная резекция мениска, полностью его не удалили. Это дает возможность Лале вернуться и продолжить выступления, — пояснил Крамаренко. Он также отметил, что, вероятно, Винер сказала о врачебной ошибке из-за большой любви к Лале и что семья не собирается подавать претензии или требовать компенсации.

Лала Крамаренко, 20-летняя чемпионка Европы 2021 года и трехкратная чемпионка мира среди юниоров, в 2024 году стала чемпионкой России во всех индивидуальных дисциплинах и победительницей Игр БРИКС в личном многоборье и упражнении с лентой.

Рената Валеева