Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал, о чем напомнил команде в тайм-ауте

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, о чем говорил команде во время тайм-аута в третьем периоде матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ). Казанский клуб вел по ходу игры со счетом 2:0, а затем пропустил три шайбы подряд.

— «Зеленое дерби» — много говорить не стоит. Много эмоций, в какой-то момент соперник чуть прибавил, мы стали ошибаться, и к ним вернулась уверенность. Надо было взять небольшую паузу и напомнить команде то, о чем договаривались перед игрой. Ребята — молодцы, они правильно отреагировали и одержали победу, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Гатиятулина выиграла все три домашних поединка с уфимцами в Казани. Ранее казанцы победили «юлаевцев» в столице Татарстана со счетом 3:2 и 5:1.

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 64 очками. «Салават Юлаев» идет на третьей строчке в турнирной таблице Востока с отрывом от казанцев на один балл.

Зульфат Шафигуллин