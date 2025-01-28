Тренер «Ак Барса» Гатиятулин рассказал, о чем напомнил команде в тайм-ауте
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин рассказал, о чем говорил команде во время тайм-аута в третьем периоде матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ). Казанский клуб вел по ходу игры со счетом 2:0, а затем пропустил три шайбы подряд.
— «Зеленое дерби» — много говорить не стоит. Много эмоций, в какой-то момент соперник чуть прибавил, мы стали ошибаться, и к ним вернулась уверенность. Надо было взять небольшую паузу и напомнить команде то, о чем договаривались перед игрой. Ребята — молодцы, они правильно отреагировали и одержали победу, — сказал Гатиятулин.
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Гатиятулина выиграла все три домашних поединка с уфимцами в Казани. Ранее казанцы победили «юлаевцев» в столице Татарстана со счетом 3:2 и 5:1.
«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции с 64 очками. «Салават Юлаев» идет на третьей строчке в турнирной таблице Востока с отрывом от казанцев на один балл.
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