Ильгиза Сарманова назначили начальником отдела по взаимодействию с общественными организациями в Казани

Ильгиза Сарманова назначили начальником отдела по взаимодействию с общественными организациями в Казани, ранее он занимал пост заместителя в этом же подразделении. Об этом сообщили в мэрии города.

Мэр города Ильсур Метшин заявил, что Сарманов является хорошо знакомой фигурой, работающей в команде более 20 лет.

— Это, прежде всего, взаимодействие с конфессиями, региональными объединениями, общественными организациями и политическими партиями. Надеемся, опыт и подготовка Ильгиза Нарминовича помогут ему решать все вопросы на достойном уровне, — сказал мэр.



Анастасия Фартыгина