ТАИФ — родным и близким Бориса Петрова: «Искренне скорбим вместе с вами»
Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины Бориса Германовича Петрова.
«Борис Германович стоял у истоков многих коренных преобразований в жизни республики, пятнадцать лет он возглавлял Приволжское управление Ростехнадзора. В памяти тысяч людей он останется мудрым и талантливым руководителем, масштабной личностью, сильным и принципиальным, доброжелательным и чутким человеком. Светлая память о Борисе Германовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты», — говорится в соболезновании.
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