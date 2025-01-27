Новости общества

21:45 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

ТАИФ — родным и близким Бориса Петрова: «Искренне скорбим вместе с вами»

14:00, 27.01.2025
ТАИФ — родным и близким Бориса Петрова: «Искренне скорбим вместе с вами»
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Коллектив Группы компаний ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончины Бориса Германовича Петрова.

«Борис Германович стоял у истоков многих коренных преобразований в жизни республики, пятнадцать лет он возглавлял Приволжское управление Ростехнадзора. В памяти тысяч людей он останется мудрым и талантливым руководителем, масштабной личностью, сильным и принципиальным, доброжелательным и чутким человеком. Светлая память о Борисе Германовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты», — говорится в соболезновании.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан Петров Борис Германович

Новости партнеров

Читайте также