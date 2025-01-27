Суд обязал владельца плавучего дома в Набережных Челнах поставить его на учет
По иску Камского транспортного прокурора, суд обязал владельца плавучего объекта, расположенного на реке Каме в Набережных Челнах, поставить его на учет. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.
Там провели проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В ходе проверки было установлено, что на территории лодочной станции на левом берегу реки Камы находится плавучий дом, который не состоит на учете ни в речном регистре, ни в администрации Камского бассейна внутренних водных путей.
— Эксплуатация плавучего объекта, не прошедшего освидетельствование, могла создать угрозу безопасности судоходства, — сказано в сообщении.
В связи с этим Камский транспортный прокурор обратился в суд с иском, требуя обязать собственника плавучего дома соблюсти требования законодательства и поставить объект на учет.
Набережночелнинский городской суд удовлетворил требования прокурора.
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