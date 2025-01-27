Суд обязал владельца плавучего дома в Набережных Челнах поставить его на учет

Фото: Михаил Захаров

По иску Камского транспортного прокурора, суд обязал владельца плавучего объекта, расположенного на реке Каме в Набережных Челнах, поставить его на учет. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Там провели проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. В ходе проверки было установлено, что на территории лодочной станции на левом берегу реки Камы находится плавучий дом, который не состоит на учете ни в речном регистре, ни в администрации Камского бассейна внутренних водных путей.

— Эксплуатация плавучего объекта, не прошедшего освидетельствование, могла создать угрозу безопасности судоходства, — сказано в сообщении.

В связи с этим Камский транспортный прокурор обратился в суд с иском, требуя обязать собственника плавучего дома соблюсти требования законодательства и поставить объект на учет.

Набережночелнинский городской суд удовлетворил требования прокурора.

Рената Валеева