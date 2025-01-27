В Вахитовском районе Казани отключат воду на сутки
В ряде домов Вахитовского района Казани будет временно прекращена подача воды на сутки, сообщает мэрия города.
Отключение воды произойдет с 9.00 6 февраля до 9.00 7 февраля.
Подача воды будет прекращена по следующим адресам:
- ул. Г. Камала, 37, 39к, 41, 42, 42а, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
- ул. Заводская, 1, 3, 56а;
- ул. К. Тинчурина, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 6, 7, 7а, 9;
- ул. М. Межлаука, 53, 53а, 55;
- ул. Нариманова, 40 (корп.2), 40/2, 40/3, 44; ул.Татарстана, 70, 72, 72/1.
Жителям указанных домов рекомендуется заранее запастись водой.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.