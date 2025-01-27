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В Вахитовском районе Казани отключат воду на сутки

12:46, 27.01.2025
В Вахитовском районе Казани отключат воду на сутки
Фото: Динар Фатыхов

В ряде домов Вахитовского района Казани будет временно прекращена подача воды на сутки, сообщает мэрия города.

Отключение воды произойдет с 9.00 6 февраля до 9.00 7 февраля.

Подача воды будет прекращена по следующим адресам:

  • ул. Г. Камала, 37, 39к, 41, 42, 42а, 45, 47, 49, 51, 53, 55;
  • ул. Заводская, 1, 3, 56а;
  • ул. К. Тинчурина, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 3б, 4а, 6, 7, 7а, 9;
  • ул. М. Межлаука, 53, 53а, 55;
  • ул. Нариманова, 40 (корп.2), 40/2, 40/3, 44; ул.Татарстана, 70, 72, 72/1.

Жителям указанных домов рекомендуется заранее запастись водой.

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