Форвард «Ак Барса» Дыняк поделился ожиданиями от матча с «Салаватом»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым» в Казани в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). По словам хоккеиста, в команде настроены победить в «Зеленом дерби».

— Это противостояние против Уфы всегда проходит с особым накалом. Все всё понимают, готовимся к матчу. Может быть, сейчас предматчевый накал немного стих, но в любом случае надо все доказывать на льду. Это всегда огромные эмоции, классные игры для наших болельщиков, они всегда поддерживают нас. Накачка идет серьезная. У нас нет ребят, кто выйдет на лед спустя рукава, — приводит слова Дыняка клубная пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В текущем сезоне «Ак Барс» и «Салават Юлаев» дважды обменялись домашними победами в очных матчах. Команда Виктора Козлова два раза победила в Уфе со счетом 5:3 и 3:2 в овертайме. Команда Анвара Гатиятулина выиграла в Казани оба поединка — 3:2 и 5:1. Впервые с 2021 года матч между командами закончился с преимуществом в четыре шайбы.

«Ак Барс» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Салават Юлаев» идет третьим, опережая казанцев на два очка.

Матч в Казани начнется в 19.00 по московскому времени, в прямом эфире встречу покажет телеканал ТНВ.

Зульфат Шафигуллин