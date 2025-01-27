Зарплаты водителей мусоровозов в Казани достигли 200 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В Казани выросли зарплаты водителей, занятых в сфере вывоза коммунальных отходов, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии города. Заработная плата водителей мусоровозов теперь достигает 200 тысяч рублей в месяц. Это стало возможным благодаря изменению системы оплаты труда, проведенному в 2024 году.

Напомним, что в 2024 году с территории Казани было вывезено 7,4 млн кубометров (около 580 тысяч тонн) коммунальных отходов. Это на 8% больше, чем в предыдущем году. Ежедневно на линию в две смены выходят 130 единиц мусоровывозящей техники, за рулем которых трудятся более 400 человек.

На сегодняшний день в Казани сбор твердых коммунальных отходов (ТКО) производится с 10 945 контейнерных площадок, на которых установлено 30 205 емкостей для сбора отходов.

Реальное время / realnoevremya.ru

В городе также активно развивается система раздельного сбора мусора. Для этого установлено 1944 металлических сетчатых контейнера. В 2024 году из этих контейнеров было отобрано 3935 тонн отходов для вторичной переработки, что на 1290 тонн больше, чем в 2023 году.

Рената Валеева