В Казани вывоз коммунальных отходов вырос на 8% в 2024 году

Фото: Мария Зверева

В 2024 году с территории Казани было вывезено 7,4 млн кубометров коммунальных отходов, что составляет около 580 тысяч тонн. Об этом сообщили на еженедельном совещании в мэрии города.

По сравнению с предыдущим годом объем вывоза мусора увеличился на 8%.

Региональный оператор ООО «УК «ПЖКХ» заявил о планах по расширению инфраструктуры для сбора и переработки мусора в 2025 году. В следующем году на территории Казани будут установлены две тысячи новых контейнеров. Из них 1 200 — это евробаки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), а 800 — контейнеры для раздельного сбора отходов.

Напомним, в конце прошлого года в Казани запустили в эксплуатацию вторую карту полигона «Восточный», который планировалось открыть еще в декабре 2023 года. Согласно расчетам, ее хватит на 2,5 года, затем мусор начнут вывозить в Зеленодольский и Пестречинский районы, или, как надеются власти столицы Татарстана, к тому времени в городе заработает мусоросжигательный завод. Полигон должен стать последним на территории Казани.

1 / 24 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

Рената Валеева