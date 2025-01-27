Игрок УНИКСа попал в символическую пятерку недели Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

Единая лига ВТБ представила символический состав из пятерки лучших баскетболистов прошедшей игровой недели. В список включен игрок УНИКСа ДеВон Акун-Перселл.

Всего в символической пятерке оказались один россиянин и четыре легионера — по одному представителю «Зенита», «Локомотива-Кубани», ЦСКА, «Пари НН» и УНИКСа.

Символическая пятерка недели Единой лиги: Сергей Карасев («Зенит»), Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»), Мело Тримбл (ЦСКА), Неманья Джуришич («Пари Нижний Новгород»), Девон Акун-Перселл (УНИКС).

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На минувшей неделе УНИКС провел один матч, разгромив в Москве МБА с разницей в 28 баллов. Форвард ДеВон Акун-Перселл набрал в игре 15 очков, сделал 5 подборов, 4 передачи и получил 24 балла за эффективность.



УНИКС продолжает идти на втором месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, опережающий казанцев на один балл. Следующий матч УНИКС проведет в Казани 28 января с «Енисеем».

Зульфат Шафигуллин