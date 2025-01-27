Эксперт рассказал о самых популярных мошеннических схемах в мессенджерах

Фото: Реальное время

Самой популярной мошеннической схемой в мессенджерах остается отправка сообщений сотрудникам компании от лица якобы руководителя. Об этом RT рассказал старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин.

— Для убедительности в фото профиля добавляют фотографию реального руководителя. Кейсы с использованием дипфейков пока еще не массовые, но также применяются. Особенно в целевых атаках на пользователей, которые наиболее интересны мошенникам. Поэтому при получении сообщений или поступлении видеозвонков от якобы знакомого вам контакта постарайтесь связаться с отправителем другими способами и уточнить, действительно ли он отправлял эти сообщения и звонил вам, — пояснил он.

По его словам, стоит с осторожностью относиться к QR-кодам, призывающим присоединиться к групповому чату.

— Кроме управляющих компаний, кафе, поликлиник и других организаций, такие объявления могут распространять и мошенники. С помощью QR-кода они могут украсть ваш аккаунт со всеми данными. Однако даже если вы уверены в том, что вступаете в надежный чат, то никогда не разглашайте там личную информацию, — рассказал эксперт.

Лопатин объяснил, что мошенник может вступить в част позднее и использовать информацию о его участниках для создания персонализированных атак.

— Часто они анализируют ваши сообщения в группах или каналах и начинают действовать, опираясь на полученные сведения. Избегайте обсуждения личных или финансовых вопросов, деталей из жизни, особенно если вы не уверены в безопасности чата, — сказал специалист.

За 2024 год в России зафиксировали 1,8 млрд кибератак — и это без учета фишинга, который, как сообщили «Реальному времени», по-прежнему входит в топ излюбленных приемов мошенников. Какие еще виды киберугроз были распространены в прошлом году и актуальны в нынешнем — в материале издания.



Елизавета Пуншева