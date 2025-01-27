Самым популярным направлением для российских выпускников стала медицина

Фото: Владимир Васильев

Чаще всего одиннадцатиклассники для поступления в вузы выбирают медицинское направление (17%). Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующее исследование.

На втором месте по привлекательности среди выпускников оказалось техническое направление — его выбрали 16% респондентов. Еще 10% проголосовали за ИТ-направление, а по 7% хотят посвятить себя экономике и финансам, а также искусству. Популярными оказались и юриспруденция (5%) и менеджмент (3%).

— Медицина также привлекает девятиклассников, которые собираются выбрать учебу в колледже, — 15% выбрали этот вариант, а 12% — IT. Кроме того, школьники выбирали экономическое, техническое, творческое, юридическое направления. В то же время девятиклассники проявляют меньший интерес к таким направлениям, как маркетинг, управление и работа в силовых структурах, — говорится в исследовании.

В целом среди опрошенных почти половина (47%) школьников намерены продолжить свое образование в вузах, тогда как 30% предпочитают колледжи, добавили специалисты.

Напомним, в Татарстане растет популярность информатики: выбор предмета среди школьников возрос на 17%. Однако главной проблемой остается нехватка педагогов.

Елизавета Пуншева