Володин: блокада Ленинграда — чудовищная трагедия, которую нельзя допустить снова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что блокада Ленинграда является одной из самых страшных страниц в истории Великой Отечественной войны и необходимо сделать все, чтобы не допустить повторения подобной трагедии. Его слова приводит официальный сайт Госдумы.

— Важно делать все, чтобы не допустить повторения этой чудовищной трагедии. Защищать и передавать из поколения в поколение правду о событиях тех лет. Помнить о подвиге ленинградцев и чтить героев, сражавшихся за будущее нашей страны, — подчеркнул Володин.

Он отметил, что жители осажденного города, несмотря на нечеловеческие испытания и лишения, продолжали трудиться на благо фронта, демонстрируя стойкость и непоколебимую любовь к Родине.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В этом году отмечается 81-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч людей. Точную цифру погибших историки назвать не могут, оценки колеблются от 500 тыс. до 1,5 млн человек. Блокада длилась с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года, но жизнь в городе не прекращалась: работали предприятия, школы и учреждения культуры. Битва за Ленинград стала одним из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

В блокадном дневнике «Сохрани мою печальную историю…» Лена Мухина задокументировала события начала блокады, и мы видим их глазами семнадцатилетней ленинградки. Подробнее — в материале.

Рената Валеева