Муниципальное имущество Набережных Челнов оценивается в 53 млрд рублей

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Объем муниципального имущества Набережных Челнов на 1 января 2025 года составляет 53 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете администрации города.

За прошедший год в муниципальную собственность было принято имущество на сумму 10,6 млрд рублей, включая:

объездную дорогу под мостом через реку Мелекеску;

магистральную улицу в продолжение проспекта Московского до улицы Хади Такташа;

мостовой переход через реку Челну.

Кроме того, в собственность города перешли результаты капитального ремонта ряда социальных объектов, среди которых школы №43, 44, 48, 49, 52, 56, детский сад №82 «Подсолнушек», лицей-интернат №84 имени Гали Акыша, Дом дружбы народов «Родник», а также пищеблоки в школах №3, 5, 12, 23, 48, 78.

Также в муниципальную собственность был принят физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта «ФИЗРА».

По состоянию на 1 января 2025 года в Реестре муниципальной собственности Набережных Челнов числятся 279 муниципальных учреждений, в том числе:

131 дошкольное образовательное учреждение;

85 образовательных учреждений;

24 учреждения культуры;

17 учреждений спорта;

9 учреждений молодежи;

13 иных учреждений.

В Набережных Челнах в жилом районе «Замелекесье», в 22-м микрорайоне, запланировано строительство новой школы, которая сможет вместить 1224 ученика.

Рената Валеева