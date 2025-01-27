Муниципальное имущество Набережных Челнов оценивается в 53 млрд рублей
Объем муниципального имущества Набережных Челнов на 1 января 2025 года составляет 53 млрд рублей. Об этом сообщается в отчете администрации города.
За прошедший год в муниципальную собственность было принято имущество на сумму 10,6 млрд рублей, включая:
- объездную дорогу под мостом через реку Мелекеску;
- магистральную улицу в продолжение проспекта Московского до улицы Хади Такташа;
- мостовой переход через реку Челну.
Кроме того, в собственность города перешли результаты капитального ремонта ряда социальных объектов, среди которых школы №43, 44, 48, 49, 52, 56, детский сад №82 «Подсолнушек», лицей-интернат №84 имени Гали Акыша, Дом дружбы народов «Родник», а также пищеблоки в школах №3, 5, 12, 23, 48, 78.
Также в муниципальную собственность был принят физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта «ФИЗРА».
По состоянию на 1 января 2025 года в Реестре муниципальной собственности Набережных Челнов числятся 279 муниципальных учреждений, в том числе:
- 131 дошкольное образовательное учреждение;
- 85 образовательных учреждений;
- 24 учреждения культуры;
- 17 учреждений спорта;
- 9 учреждений молодежи;
- 13 иных учреждений.
В Набережных Челнах в жилом районе «Замелекесье», в 22-м микрорайоне, запланировано строительство новой школы, которая сможет вместить 1224 ученика.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.