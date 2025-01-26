«Нефтехимик» прервал серию поражений, обыграв «Ладу» в матче КХЛ
В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Нефтехимик» одержал победу над тольяттинской «Ладой» со счетом 4:2.
Матч стал долгожданной победой для «Нефтехимика», прервавшего серию из шести поражений подряд.
В составе победителей отличились Никита Хоружев, Райли Барбер, Кирилл Капустин и Евгений Митякин, который также отдал результативную передачу.
У «Лады» шайбы забросили Магомед Шараканов и Александр Волков. Шараканов, как и Митякин, набрал в этом матче два очка, отметившись также голевой передачей.
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