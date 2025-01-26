Выборы президента Белоруссии состоялись, явка превысила 56%

Выборы президента Белоруссии состоялись, явка по стране на 12:00 составила 56,64%. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Алексей Башан на пресс-конференции в воскресенье.

— Выборы президента Республики Беларусь состоялись... В среднем по стране проголосовало 56,64% от числа избирателей, — заявил Башан.

Наиболее высокая явка зафиксирована в Гомельской области (62%), а также в Брестской области (более 61%). В остальных регионах страны показатели колеблются от 51 до 58%.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя избирательный процесс, подчеркнул, что готов к диалогу с оппозицией, находящейся в стране, «с теми, от кого что-то зависит». Он отметил, что некоторые представители оппозиции критикуют его на протяжении многих лет, и общество поддерживает эту настойчивость.

Также Лукашенко прокомментировал неприезд наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборы, заявив, что Минск не препятствовал их въезду в страну и что организация просто не хотела приезжать. «Вы просто не хотели ехать. Мы никому въезд в Беларусь не запрещали», — подчеркнул президент.

Рената Валеева