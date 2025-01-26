Сегодня в Татарстане ожидается до -11 градусов
Сегодня в Татарстане будет облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не ожидается, сообщили в Гидрометцентре РТ.
Ветер южный, юго-восточный 4—9 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -3 до -8 градусов, в восточных районах местами до -11 градусов. На дорогах гололедица.
В Казани ожидается -4... -6 градусов. На дорогах прогнозируется гололедица.
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