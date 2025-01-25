В результате пожара в Казани погиб 60-летний мужчина
В Казани в результате пожара в частном доме на территории СНТ «Татпотребсоюз» погиб 60-летний мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Прибывшие на место происшествия пожарные заметили дым, идущий из-под кровли двухэтажного дома, где первый этаж выполнен из кирпича, а второй — из дерева. На втором этаже сотрудники МЧС обнаружили очаг возгорания, а также тело мужчины без признаков жизни.
- Площадь пожара составила 3 кв. м, в настоящее время устанавливаются причины возгорания.
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