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В результате пожара в Казани погиб 60-летний мужчина

14:23, 25.01.2025
В результате пожара в Казани погиб 60-летний мужчина
Фото: Динар Фатыхов

В Казани в результате пожара в частном доме на территории СНТ «Татпотребсоюз» погиб 60-летний мужчина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшие на место происшествия пожарные заметили дым, идущий из-под кровли двухэтажного дома, где первый этаж выполнен из кирпича, а второй — из дерева. На втором этаже сотрудники МЧС обнаружили очаг возгорания, а также тело мужчины без признаков жизни.

  • Площадь пожара составила 3 кв. м, в настоящее время устанавливаются причины возгорания.
Анастасия Фартыгина

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