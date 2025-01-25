Жителя Набережных Челнов обвинили в применении насилия против полицейских

Фото: Ирина Плотникова

В Набережных Челнах житель предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

Согласно версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый устроил дорожно-транспортное происшествие, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД для проведения освидетельствования.

Во время оказания помощи он агрессивно отреагировал на действия полиции, нанеся удары руками и ногами двум полицейским в область головы. Преступные действия были пресечены, и злоумышленник был задержан на месте. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.



Анастасия Фартыгина