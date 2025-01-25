«Мисс Татарстан — 2025» стала 17-летняя Иделия Бадертдинова из Челнов

Фото: Михаил Захаров

В Казани прошел финал конкурса «Мисс Татарстан — 2025», в котором титул главной красавицы республики был присужден 17-летней Иделии Бадертдиновой из Набережных Челнов.

Обладательницей титула «Мисс Казань — 2025» стала 20-летняя Екатерина Гайнуллина, награду которой вручал начальник городского управления культуры Азат Абзалов. Второе место заняла 20-летняя Азалия Тимергалиева, ставшая первой вице-мисс, а второй вице-мисс назвали 17-летнюю Камилю Губайдуллину из Казани.

В финале конкурса участвовали 30 девушек, из которых после знакомства и дефиле в купальниках жюри отобрало 10 суперфиналисток.

В прошлом году победительницей стала 14-летняя Эвелина Габитова из Набережных Челнов. Ей досталось звание «Мисс Татарстан».