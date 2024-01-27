Эвелина Габитова победила в конкурсе «Мисс Татарстан»

Конкурс «Мисс Татарстан» подошёл к концу, и стали известны имена победительниц. Конкурс проводился в несколько этапов, по итогам которых в финал прошли 10 девушек — это Валерия Куприянова, Лейсан Валиева, Софья Моисеева, Альбина Закирова, Лия Сафарова, Александра Кочергина, София Рябцова, Альберта Абдрахманова, Эвелина Габитова и Лейла Абязова из Казани.

Финальное испытание было непростым: девушкам задавали неожиданные вопросы. Например, нужно было остроумно продолжить известный афоризм или же рассказать стихотворение русского или татарского поэта.

Победительницей стала 14-летняя Эвелина Габитова из Набережных Челнов. Ей досталось звание «Мисс Татарстан».



«Мисс Казань» стала 16-летняя Александра Кочергина.

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