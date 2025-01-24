Россия и Мадагаскар подписали совместное заявление о запрете размещения оружия в космосе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мадагаскара Рафарававитафика Расата подписали совместное заявление, в котором страны подтвердили обязательство не размещать оружие в космосе. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Согласно заявлению, Россия и Мадагаскар также осуждают применение силы или угрозы силой из космоса и в отношении космического пространства. Документ подчеркивает решимость обеих стран объединить усилия для предотвращения гонки вооружений в космосе, что, по мнению дипломатов, будет способствовать обеспечению равной безопасности и повышению устойчивости государств в исследовании и использовании космоса в мирных целях.

Эта инициатива была принята на фоне обсуждений в международном сообществе о необходимости контроля за вооружениями в космическом пространстве. В марте 2024 года постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд анонсировала проект резолюции о недопустимости размещения ядерного оружия в космосе, голосование по которому намечено на 24 апреля.