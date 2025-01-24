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Центробанк аннулировал лицензию «НС Банка» на управление ценными бумагами

19:13, 24.01.2025
Центробанк аннулировал лицензию «НС Банка» на управление ценными бумагами
Фото: Дарья Пинегина

Банк России аннулировал лицензию на управление ценными бумагами у московского АО «НС Банк». Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Решение об аннулировании лицензии было принято 24 января на основании заявления самого «НС Банка».

— На основании заявления акционерного общества «НС Банк» Банк России 24 января принял решение аннулировать лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, — говорится в официальном сообщении ЦБ.

Стоит отметить, что у «НС Банка» нет отделений в Татарстане. Ранее данная кредитная организация входила в первую сотню российских банков по размеру активов.

26 декабря Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Гарант-Инвест».

Рената Валеева

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