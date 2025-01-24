Путин: кризиса на Украине могло бы не быть, если бы Трамп остался президентом

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с мнением о том, что если бы Дональд Трамп не «потерял победу» на президентских выборах в США в 2020 году, то кризиса на Украине в 2022 году могло бы не произойти. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

— Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году, — сказал Владимир Путин.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он оставался на посту президента США после выборов 2020 года. Трамп также утверждал, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы, что и привело к его поражению.

