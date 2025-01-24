Оздоровительный комплекс «Новый Сувар» построят в Алькеевском районе Татарстана

Владелец СПК «Звениговский» из Марий Эл построит оздоровительный центр в Алькеевском районе Татарстана

Фото: Мария Зверева

Туристический комплекс «Новый Сувар» может быть расширен и преобразован в современный курортно-оздоровительный центр в Алькеевском районе Татарстана. Его инвестором является ООО «Хузангаевское», основанное Иваном Казанковым, владельцем марийского СПК «Звениговский». Об этом стало известно во время муниципального часа в Агентстве инвестиционного развития (АИР) РТ.

В настоящее время инвестор изучает возможность добычи полезных минеральных вод на территории района. «Ведется научно-исследовательская работа на предмет природных курортных факторов, чтобы создать бальнеологический курорт», — сообщил заместитель директора по развитию курортного дела ООО «Хузангаевское» Николай Сурков.

По его словам, в районе есть предпосылки по добыче трех типов минеральных вод. Сурков представил карту расширения туристического комплекса, где планируется построить лечебный комплекс с широким профилем медицинской помощи. Сам туристический комплекс был построен в 2022 году. Здесь по опыту тибетских монахов построен домик для лечения пчелами. Объем инвестиций и сроки реализации проекта не назывались.

По итогам 2024 года ВТП Алькеевского района составил 7,8 млрд рублей. Рост — на 106%, сообщил глава района Александр Никошин. Инвестиции за 9 месяцев составили 1,22 млрд рублей. Объем отгруженной продукции по итогам года ожидается в сумме 800 млн рублей. Больше половины продукции производится в сельском хозяйстве. Основными с/х предприятиями являются «Красный Восток Агро» семьи Хайруллиных и ООО «Хузангаевское» Ивана Казанкова, выходца из села Сиктерме Алькеевского района Татарстана.

1 / 26 realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

realnoevremya.ru/Мария Зверева

Луиза Игнатьева