Татарстанский менеджер подозревается в организации незаконной миграции

Фото: Динар Фатыхов

Следственными органами направлено в суд уголовное дело об организации незаконной миграции в отношении менеджера одного из кадровых агентств в Татарстане.

По версии следствия, менеджер готовил фиктивные результаты экзаменов на знание русского языка для иностранцев и предоставлял их в институт им. Пушкина.

Как сообщают источники, знакомые с делом, следствие располагает доказательствами 86 подобных фактов. Предполагается, что менеджер, действуя в сговоре с неустановленными лицами, предоставлял фиктивные документы в ОВМ (отдел по вопросам миграции), тем самым способствуя незаконному пребыванию иностранцев на территории России.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее в суд было направлено дело в отношении бывшего инспектора ОВМ по Пестречинскому району, который, по версии следствия, зарегистрировал в квартире своей матери 30 иностранных граждан из Таджикистана и Узбекистана. Также, как полагает следствие, он поставил на миграционный учет двух иностранных граждан в отсутствие собственника дома.

К уголовной ответственности привлекается и начальник Пестречинского ОВМ, который, по версии следствия, получил от местного жителя взятку за незаконную регистрацию более 80 иностранных граждан.

В ноябре 2024 года Вахитовский райсуд Казани признал виновной в организации незаконной миграции уроженку Таджикистана Гульнору Джамолову, 65-летнюю преподавательницу русского языка с двойным гражданством. Работая специалистом в казанском подразделении Центра лингводидактики при институте им. Пушкина, она помогала таджикским мигрантам сдавать экзамены по русскому языку. Ранее Джамолова работала в кадровом агентстве, которое уполномочили принимать экзамены у мигрантов, где, вероятно, и зарекомендовала себя как специалист по привлечению трудовых ресурсов из Таджикистана.