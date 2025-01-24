В Казани стартуют выездные мероприятия по регистрации домашних животных

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ГБУ «Госветобъединение Казани» запускает еженедельные выездные мероприятия по регистрации домашних животных для обеспечения их безопасности, здоровья и соблюдения законодательства Татарстана.

Выездная служба будет работать в разных районах города по следующему графику:

1 февраля — Кировский район, ул. Арсланова, 8 (около зоомагазина «Алиса»), с 10.00 до 14.00;

8 февраля — Авиастроительный и Ново-Савиновский районы, Ярмарочная площадка (ул. Беломорская, 69), с 10.00 до 14.00;

15 февраля — Советский район, Горкинско-Ометьевский лес (парковка 1 со стороны проспекта Победы), с 10.00 до 14.00;

22 февраля — Московский район, поселок Левченко (около Дома культуры «Полимер»), с 10.00 до 14.00;

2 марта — Приволжский и Вахитовский районы, жилой массив Старые Горки (ул. Артельная, 10, площадка перед школой №76), с 10.00 до 14.00.

Регистрация включает внесение данных о питомце в федеральную базу данных и/или международные стандарты учета. Процедура включает осмотр животного, установку микрочипа и оформление документов, занимает около 15 минут. Чипирование безопасно и безболезненно.

Согласно новому постановлению, с 1 января 2025 года регистрация собак является обязательной, однако также регистрируются кошки, хорьки, кролики и другие мелкие домашние животные.

Для регистрации необходимы: паспорт владельца с отметкой о регистрации, ИНН, ветеринарный паспорт собаки (при отсутствии оформляется на месте).



Рената Валеева