Опрос: в Казани мужчины чаще женщин соглашаются на зарплату в конверте

В целом на это соглашаются менее трети казанцев

Фото: Михаил Захаров

На получение неофициальной зарплаты, в конверте, готовы согласиться 27% казанцев, 48% выступают против. Об этом говорится в результатах опроса SuperJob, который проводился 14—22 января 2025 года.

Чаще на зарплату в конверте соглашаются мужчины — 40%, среди женщин положительно ответили только 14%. Среди казанцев младше 45 лет на серый заработок согласны всего 27—29%, старше этого возраста — 31%.

Ранее в Татарстане 53% работодателей сообщили, что соискатели все чаще просят оформить их на работу без официального трудоустройства. А 30% компаний подтвердили, что встречались с запросами на выплату зарплаты в конверте.