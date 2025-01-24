В России зафиксировали сбои в работе интернет-ресурсов

В России зафиксировали массовые сбои в работе интернет-ресурсов: пользователи сообщают о том, что часть сайтов не загружается или работает с заметным замедлением. Также могут возникать проблемы с мессенджером Telegram, который функционирует с перебоями.

По данным сервиса Downdetector, на текущий момент количество жалоб на работу соц.сетей превысило 1,2 тыс.

На данный момент причины нового сбоя остаются неизвестными, пользователи продолжают сообщать о проблемах с доступом к интернет-ресурсам.

Анастасия Фартыгина