Минниханов обсудил с главой Главгосэкспертизы подход к процессу строительства в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в своем рабочем кабинете в Доме Правительства республики. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия при осуществлении государственной экспертизы объектов капитального строительства.
Участники встречи также затронули темы комплексного подхода к строительным процессам и другие актуальные вопросы.
В числе присутствовавших были первый заместитель Премьер-министра региона Рустам Нигматуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.