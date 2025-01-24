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Минниханов обсудил с главой Главгосэкспертизы подход к процессу строительства в Татарстане

10:51, 24.01.2025
Минниханов обсудил с главой Главгосэкспертизы подход к процессу строительства в Татарстане
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с начальником Главгосэкспертизы России Игорем Маныловым в своем рабочем кабинете в Доме Правительства республики. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия при осуществлении государственной экспертизы объектов капитального строительства.

Участники встречи также затронули темы комплексного подхода к строительным процессам и другие актуальные вопросы.

В числе присутствовавших были первый заместитель Премьер-министра региона Рустам Нигматуллин, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана
Анастасия Фартыгина

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