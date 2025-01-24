«Ак Барс» сразится с «Сибирью» в Казани в рамках чемпионата КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» примет в Казани новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина не играла дома с 11 января.

«Ак Барс» выиграл три из четырех матчей в выездной серии на Дальнем Востоке. Дважды казанцы обыграли «Адмирал» и обменялись победами с «Амуром». «Ак Барс» занимает третье место в Восточной конференции с 62 очками. В случае победы команда Гатиятулина поднимется на вторую строчку.

«Сибирь» идет восьмой в турнирной таблице Востока с 47 очками. Новосибирцы трижды в последних четырех матчах чемпионата проиграли в серии буллитов. Перед поездкой в Казань команда Вадима Епанчинцева выиграла в гостях у лидера конференции «Трактора» со счетом 4:3.

В очном противостоянии по победам лидирует «Ак Барс». Казанцы побеждали 29 раз в 50 матчах с «Сибирью». При этом «Ак Барс» не выигрывал в Казани у новосибирцев с 30 октября 2020 года (5:3). С тех пор команда проиграла «Сибири» шесть домашних матчей подряд.



В прямом эфире матч из Казани покажет местный телеканал ТНВ в 19.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин