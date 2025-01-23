Казань внесли в число городов для товарищеских матчей сборной России в 2025 году
По информации «Матч ТВ», Российский футбольный союз (РФС) рассматривает Казань как один из 12 городов для проведения товарищеских матчей сборной России в 2025 году. Это решение подчеркивает значимость столицы Татарстана на футбольной карте страны, особенно с учетом успешного опыта проведения матчей чемпионата мира 2018 года.
В список потенциальных городов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатеринбург, Калининград, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск и Сочи.
Ранее РФС обнародовал календарный план на текущий год, согласно которому сборная России должна провести восемь домашних и две гостевые встречи.
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